"Dr. Schurlibär" zeigt es vor: „Man kann alles reparieren“

Man muss schon genau hinschauen, um den schmalen Eingang in der Schreinergasse 13/1 in St. Pölten nicht zu übersehen. Aber es lohnt sich allemal, die Tür zu öffnen, auf der in kleinen Lettern „Dr. Schnurlibär“ geschrieben steht. Auf ein paar Quadratmetern hat sich Walter Wiesmüller hier ein kleines, aber feines Reparaturgeschäft eingerichtet. „Zwei Jahre hat es gedauert, bis ich meine Idee verwirklichen konnte. Aber die Nachfrage zeigt, dass es die richtige Entscheidung war“, erzählt Wiesmüller.

Immer an den Markttagen, also jeden Donnerstag und Samstag, steht der gebürtige Waldviertler den Kunden in der Innenstadt zur Verfügung. Laut dem 52-Jährigen soll das Geschäft ein Ort sein, wo Geräte, Spielzeug aller Varianten, Möbel und Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff und Metall repariert werden können.