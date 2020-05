Dorfgemeinschaft trauert um engagierten Feuerwehrmann

Die Trauer um den tödlich verunglückten Landwirt ist im Ort groß. "Wir verlieren einen engagierten und hilfsbereiten Kameraden", sagt Ernst Demmer, Feuerwehrkommandant von Thures, der sogar als Ersthelfer im Einsatz war und am Montag noch unter Schock stand. "Obwohl die Rettungskette super funktioniert hat, mussten wir den Kampf um sein Leben aufgeben", so Demmer.

Fischer war gegen 16.30 Uhr im Geräteschuppen seines Bauernhofs mit Reparaturarbeiten an einem Minibagger beschäftigt, als es zur Tragödie kam. Um am Laufwerk des tonnenschweren Baugeräts schrauben zu können, hatte er den Baggerarm auf dem betonierten Hallenboden abgestützt und so das Gefährt hochgestemmt. Nur kurze Zeit später rutschte der Bagger ab und drückte auf den Oberkörper des Pensionisten. "Wir waren chancenlos. Ferdinand wurde mitten aus dem Leben gerissen", sagt Demmer, der noch versucht hatte, seinen Kameraden mit Herzmassagen zu retten. Trotz einstündiger Reanimation starb der 60-Jährige noch an der Unfallstelle.