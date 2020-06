Donauuferbahn wird zum Dschungel

Trotzdem: Lokalpolitiker wie Klein-Pöchlarns Ortschef Gerhard Wagner haben die Donauuferbahn noch immer nicht ganz aufgegeben. Gestern Abend fand eine Sitzung statt, die ein erster Schritt in Richtung Weiterführung gewesen sein könnte. Denn nun soll eine Studie erstellt werden, die das Für und Wider eines Comebacks abwägen soll. "In einem Jahr könnte dann eine Entscheidung fallen", berichtet Karl Becker vom Regionalmanagement Niederösterreich. Wichtig sei, so Becker, ob sich einer Wiederbelebung finanziell überhaupt rentieren würde und ob die Bahn ein Alleinstellungsmerkmal habe. "Das ist für eine touristische Nutzung wichtig."

Gruber ist jedenfalls froh, dass Wilfing die Rufe aus dem Bezirk Melk erhört hat. "Es gab gute Gespräche."