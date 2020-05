Donau-Uni: Hochgiftiges Mittel trat aus

Ein Laborgebäude musste evakuiert werden. Rund 50 Personen wurden in Sicherheit gebracht. Ruhe und Fingerspitzengefühl waren Mittwochnachmittag bei einem Feuerwehreinsatz in der Donau-Universität Krems gefragt. Mehrere Schadstoff-Experten mussten mit Schutzanzügen und Atemschutzgeräten anrücken, um eine heikle Situation unter Kontrolle zu bringen. Ein hochgiftiger Stoff war offenbar aus einem Behälter ausgetreten und sorgte in einem Biolabor für einen beißenden Geruch. Das Universitätsgebäude musste in diesem Teil evakuiert werden. 50 Personen retteten sich ins Freie. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Gegen 12.15 Uhr ging ein Notruf bei der Bezirksleitzentrale der Feuerwehr in Krems ein. Der Leiter des Biolabors berichtete von einer ausgetretenen Chemikalie in der Donau-Uni. Insgesamt 35 Experten der Schadstoff-Gruppe wurden umgehend alarmiert, die sofort das Campus-Gelände großräumig absperrten, um keine weiteren Personen zu gefährden.