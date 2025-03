Die Spuren der alten Römer , sie sind überall. Sie haben sich mit ihrer Kultur und ihrem Lebensstil in unserem Alltag verewigt, sich aber auch mit imposanten Stätten wie Carnuntum ein historisches Erbe gesetzt.

Neue Erkenntnisse

Genau damit beschäftigt sich das EU-Projekt „Roman Trails“, das vom Zentrum für Kulturgüterschutz der Universität für Weiterbildung in Krems geleitet wird. Im Fokus des Forschungsvorhabens steht die römischen Militärpräsenz nördlich des Donaulimes, sprich im Weinviertel sowie in Süd- und Mittelmähren. Und zwar nicht nur im Hinblick auf die Erforschung deren Geschichte, sondern auch mit dem Ansporn, diese für den Tourismus erlebbar zu machen.

„Die Donau blieb über die längste Zeit und den Großteil ihrer Länge die nördliche Grenze des östlichen Römischen Reichs“, erklärt dazu Raffaela Woller vom Zentrum für Kulturgüterschutz. Das March- und Thayatal hingegen diente den Römern als Vormarschroute gegen die germanischen Stämme, die nördlich der Donau siedelten und immer wieder in das Römische Reich einfielen. Die Flüsse spielten dabei eine zentrale Rolle, wurden sie mitunter auch als Transportweg genutzt.

"Donau war keine harte Grenze"

Die Grenzen des Imperiums waren demnach fließend. Was auch erklärt, warum im Wald- und Weinviertel, also germanischem Siedlungsgebiet, vereinzelt römische Spuren in archäologischen Befunden nachgewiesen werden konnten. „Wir wissen daher, dass die Donau keine harte Grenze war, sondern es durchaus Austausch zwischen den Römern und der germanischen Bevölkerung gab. Aber wie dieser genau aussah, wissen wir – noch – nicht“, sagt Woller.