Klang ohne Grenzen: Beethovenhaus Baden lässt aufhorchen

Das Beethovenhaus in Baden , wo große Teile der Neunten entstanden sind, will nun mit einem Schwerpunkt das Bewusstsein für Gehörlosigkeit stärken.

Am 7. Mai 1824 bekamen die Besucher des Kärntnertortheaters in Wien etwas zu hören. Etwas Besonderes. Die Neunte Symphonie von Ludwig van Beethoven . Der Meister höchstpersönlich stand am Dirigentenpult, doch er hörte weder die Ode an die Freude noch den rauschenden Applaus. Denn Beethoven war zu diesem Zeitpunkt schon völlig ertaubt.

„Beethoven war ein oft grimmiger Zeitgenosse, was wohl auch an seiner Taubheit gelegen ist. Aus seinem Testament ist zu erkennen, wie sehr ihn das belastet hat“, sagt Scholda. „Es gab damals ja auch noch keine Gebärdensprache und keine Hörgeräte, nur Hörrohre.“

Neuer Videoguide

Ab sofort steht im Beethovenhaus ein von Hearonymus entwickelter Videoguide in Gebärdensprache zum Gratis-Download zur Verfügung. Außerdem wird es spezielle Führungsterminen mit Gebärdensprachdolmetsch (am 29. März und 9. April) in Kooperation mit dem Verein WITAF geben.

Geschäftsführerin Eva Theresa Böhm freut sich über die neue Kooperation mit dem Beethovenhaus: „Kunst und Kultur sind Teil unserer Identität. Umso wichtiger ist es, barrierefreien Zugang zu kulturellen Angeboten zu schaffen.“ Helene Jarmer, Präsidentin des Österreichischen Gehörlosenbundes, fügt hinzu: „Dieses Projekt trägt dazu bei, die gesellschaftliche Wahrnehmung von Gehörlosigkeit zu verändern und zu zeigen, dass Kunst und Kultur für alle zugänglich sein müssen.“



Veranstaltungen

Veranstaltungen zum Thema lassen aufhorchen: Am 2. April gibt es einen kostenlosen Infotermin für Pädagoginnen und Pädagogen „Was bedeutet taub sein?“. Am 3. April folgt ein Vortrag von Iris Kapeller zu „Der schwerhörige Beethoven“ und am 4. April eine Einführung in die Gebärdensprache.