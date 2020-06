Doku bringt Zündstoff in die EKZ-Debatte

Der neue Dokumentarfilm "Global Shopping Village", will nachweisen, dass die Koexistenz zwischen Innenstadt-Geschäften und Einkaufszentren (EKZ) nicht funktioniert und bringt neuen Schwung in die Debatte um das geplante "Kampcenter" in Zwettl. Die Mitglieder der Bürgerinitiative " Zwettl 2020" fühlen sich bestätigt, dass ein EKZ mit Vollsortiment und Gratis-Parkplätzen nur auf Kosten der City-Kaufleute Umsätze erzielen kann. Hinter dem Aussterben der Städte sieht der Horner EKZ-Betreiber Thomas Kronsteiner jedoch andere Gründe.

Wer Ulli Gladiks Doku sieht, bekommt viele Fakten serviert, die dem Zuseher im Gedächtnis bleiben. Das Resümee: Dort, wo es Einkaufszentren gibt, "sind die Innenstädte tot". Auch ein Shoppingcenter im Stadtzentrum sei keine Lösung. "Das Problem ist, dass sie groß dimensioniert sind und alle Waren anbieten. Da kommt kein Kunde mehr auf die Idee, in der Innenstadt einzukaufen", sagt die steirische Regisseurin Ulli Gladik. Laut ihren Recherchen würde jeder Arbeitsplatz in einem Einkaufszentrum langfristig drei Jobs in der Innenstadt kosten.

Erschreckend sei auch die Gangart der Investoren, die nur die hohe Rendite als Antriebsmotor sehen. "Sobald ein Shoppingcenter eröffnet hat, kassiert der Projektentwickler 25 Prozent der Investitionssumme", erzählt ein deutscher Architekt sinngemäß in der Doku. "Der Film ist neutral gestaltet und zeigt den brutalen Vernichtungswettbewerb. Das blüht auch Zwettl, wenn das geplante EKZ nicht gestoppt wird", behauptet Christof Kastner, Sprecher der Bürgerinitiative " Zwettl 2020". Er spricht von einem Spiel mit Millionen, dessen Ausgang im Vorhinein klar sei: "Als Gewinner bleibt nur die Bank übrig. Die Innenstädte sterben."