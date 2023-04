Dodgeball-Schulcup: 400 Schüler matchten sich beim "Abschießen"

Dodgeball, ein Spiel ähnlich wie Völkerball, zählt hierzulande zu den aufstrebendsten Funsportarten. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis die Sportart auch an den Schulen Einzug hielt. Vergangene Woche war es dann so weit: Der erste niederösterreichische Dodgeball-Schulcup für die Unterstufe fand in der Thermenhalle in Bad Vöslau statt.

Drei Bälle, zwei Teams und zwölf Spieler am Spielfeld

Mehr als 400 Schülerinnen und Schüler aus 16 verschiedenen Schulen traten in insgesamt vier Bewerben gegeneinander an. Im Unterschied zu Völkerball spielt man Dodgeball mit mindestens drei Bällen. Es treten zwei Teams mit jeweils sechs Spielern gegeneinander an. Zu Spielbeginn müssen jeweils drei Spieler pro Team die Bälle aus einer neutralen Zone in der Mitte des Spielfelds erobern.