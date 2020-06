Disco-Meile wird entschärft

Es ist ein Projekt, das sich die Jugendorganisationen von ÖVP und SPÖ an die Fahnen geheftet haben: die Verkehrssicherheit für die Nachtschwärmer im Bereich der Lokale in Bergland und Kemmelbach im Bezirk Melk. Denn immer wieder kam es im sogenannten Bermuda-Dreieck zu gefährlichen Situationen mit Autofahrern, auch Verletzte gab es schon zu beklagen.

„Es ist toll für die Gemeinde Bergland, dass sich in den Lokalen entlang der B1 und B25 vor allem an den Freitag- und Samstagabenden viel tut. Der ,Pendlerverkehr’ der Fußgänger und die vielen Autos am Verkehrsknotenpunkt bedeuten aber auch ein hohes Risiko für alle Beteiligten“, sagt Bürgermeister Franz Wieser.