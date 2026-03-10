Bestätigung für Direktvermarkter: Hohes Interesse bei Ab Hof-Messe

Über ein positives Echo dürfen sich Österreichs Direktvermarkter nach der am Montag zu Ende gegangenen Ab Hof-Messe in Wieselburg freuen. Mit rund 30.000 Besuchern, die sowohl an Ab Hof-Produkten als auch an den Produktionstechniken höchstes Interesse zeigten, konnte in Wieselburg ein positives Resümee gezogen werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Messe Wieselburg/ David erber Die präsentierte Produktpalette war auf der Ab Hof-Messe so groß wie noch nie.

Als Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung bringt die Messe seit mehr als 30 Jahren Produzenten, Fachpublikum und Genießer zusammen und ist zu einem Vorzeigeprojekt in Europa geworden. Mit rund 260 Ausstellenden, die auf der Messe ihre Produkte, Dienstleistungen und Innovationen in der Direktvermarktung und Lebensmittelverarbeitung präsentierten, war das Angebot gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent gewachsen.