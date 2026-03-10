Niederösterreich

Bestätigung für Direktvermarkter: Hohes Interesse bei Ab Hof-Messe

Niederösterreich holte bei der Wieselburger Ab Hof-Messe die meisten Produktsiege. 260 Aussteller bestückten Österreichs größten Feinkostladen.
Wolfgang Atzenhofer
10.03.2026, 07:31

Wurstproduzent auf der Ab Hof-Messe

Über ein positives Echo dürfen sich Österreichs Direktvermarkter nach der am Montag zu Ende gegangenen Ab Hof-Messe in Wieselburg freuen. Mit rund 30.000 Besuchern, die sowohl an Ab Hof-Produkten als auch an den Produktionstechniken höchstes Interesse zeigten, konnte in Wieselburg ein positives Resümee gezogen werden.

Verkaufsstand auf der Ab Hof-Messe

Die präsentierte Produktpalette war auf der Ab Hof-Messe so groß wie noch nie. 

Als Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung bringt die Messe seit mehr als 30 Jahren Produzenten, Fachpublikum und Genießer zusammen und ist zu einem Vorzeigeprojekt in Europa geworden. Mit rund 260 Ausstellenden, die auf der Messe ihre Produkte, Dienstleistungen und Innovationen in der Direktvermarktung und Lebensmittelverarbeitung präsentierten, war das Angebot gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent gewachsen.

Im Blickpunkt stand auch einmal mehr die Bewertung und Prämierung von knapp 4.000 Produkten in acht unterschiedlichen Kategorien von Edelbrand bis Speck, Brot oder Blunzn. Dabei konnte NÖ mit 45 von insgesamt 123 Einzelproduktsiegen gleich mehr als ein Drittel der Siege verbuchen. Wie berichtet, kam mit der Waldviertler Destillerie Weidenauer auch der diesjährige "Produzent des Jahres" aus NÖ.

