Ab Hof: Waldviertler Destillerie holte Titel „Produzent des Jahres“

Zum Start der Direktvermarktermesse Ab Hof in Wieselburg holte am heutigen Freitag ein Produktionsbetrieb aus Niederösterreich den begehrten Titel „ Produzent des Jahres “. Martina und Oswald Weidenauer aus der gleichnamigen Destillerie in Kottes im Waldviertel konnten im Bewerb um das Goldene Stamperl und die Goldene Birne die meisten Top-Platzierungen für ihre Brände und Fruchtprodukte einheimsen und den Gesamtsieg holen.

Die Destillerie Weidenauer mit der Frucht- und Getreidewerkstatt ist auch Mitglied der Organisation „So schmeckt NÖ“. Neben erlesenen Whiskey-, Gin- oder Rum-Spezialitäten ist der Betrieb wegen seiner Produktvielfalt und Experimentierfreudigkeit bekannt.

Prominente Vertreter aus Politik und Wirtschaft, angeführt von Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP) und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), stellten sich bei der Prämierung der Sieger in acht Produktkategorien persönlich als Gratulanten ein. Neben den Goldenen Birnen und Stamperl bei Schnäpsen, Säften und Mosten ging es bei Brot, Speck, Fisch, Öl und Pasta um die „Kaiser-Titel“ für die Sieger.