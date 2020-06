Digi-Kids unterrichten Schüler bis 82

Oberirdisch ist das BORG St. Pölten eine Höhere Schule wie andere auch. Hunderte Jugendliche wieseln zum Unterricht. Aber im Keller, da ist die Welt verkehrt, weil die Alterspyramide Kopf steht. Da drückt Herr Ludwig, 70, die Schulbank, unternimmt erste Fahrversuche mit der Maus und wartet auf Lisa, 16, seine Lehrerin. „Ich hab’ viele Freunde im Ausland und möchte gerne wissen, wie man das Internet bedient und e-Mails schickt.“ In der EDV-Klasse läuft ein faszinierender Rollentausch ab: Unter dem Motto „grau meliert trifft digital versiert“ unterrichten Schüler zwischen 12 und 17 Senioren im Umgang mit Computer, Smartphone und Digikamera. In fünf Kursmodulen lässt es sich vom Greenhorn zum Insider hoch klicken.



Das Pilotprojekt wurde vom Katholischen Bildungswerk in Zusammenarbeit mit dem BORG und der Pfarre St. Pölten-Wagram organisiert. „Wir bieten damit Senioren die Möglichkeit, sich mit den Herausforderungen der heutigen Zeit auseinander zu setzen“, erklärt Bildungswerker Markus Schmidinger. Nebeneffekt: Die Generationen kommen wieder in Kontakt.