Diese Unterschriften braucht man, um bei NÖ-Wahl antreten zu dürfen

Sieben Parteien und Listen traten bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2018 in Niederösterreich an. Dabei standen unter anderem „Die Christliche Partei Österreichs (CPÖ)“ und die Liste „Wir für Niederösterreich“ (WFNOE) in einzelnen Wahlkreisen am Stimmzettel. Welche kleineren Gruppierungen beim Urnengang am 29. Jänner 2023 ihr Glück versuchen werden, ist knapp fünf Jahre später noch nicht ganz klar.

Ringen um Entscheidung

Die Impfskeptiker von „MFG – Österreich Menschen – Freiheit – Grundrechte“ überlegen noch, ob sie selbst antreten oder jemanden unterstützen werden, bei der KPÖ steht eine Entscheidung ebenfalls noch aus. Sicher ist nach KURIER-Anfrage nur, dass die CPÖ nicht mehr dabei sein wird.

„Wir sehen im geltenden Wahlrecht nach wie vor eine eklatante Benachteiligung für nicht etablierte Parteien“, sagt Parteichef Rudolf Gehring, der bei der Bundespräsidentenwahl im Jahr 2010 rund 171.600 Stimmen errang.