Diebstahl in der Wachau: "Ihnen war egal, ob wer daheim ist"

Der Schock sitzt ihr immer noch tief in den Knochen. Als Erna K. aus Dürnstein, Bezirk Krems, am Wochenende kochen wollte, standen drei unbekannte Männer in ihrem Vorzimmer. "Sie fragten mich blitzschnell, ob ich ein Auto zu verkaufen hätte. Ich verneinte und antwortete nur. Schaut’s, dass ihr rauskommt’s." Nur schwer kann die Hausbesitzerin ihre bangen Minuten vergessen. Die drei unverschämten Ungarn hatten ihr Schlafzimmer durchwühlt und ihr Bargeld gestohlen. Während das Trio bereits in U-Haft sitzt, kommen nach und nach neue Details ans Licht. Die Bande dürfte auch für weitere Einschleichdiebstähle in ganz Österreich und Deutschland verantwortlich sein.

Wie berichtet, war in der Wachau Endstation. Im Zuge einer Blitzfahndung wurden Tibor S., Tamas Sch. und Peter C. nahe Spitz an der Donau geschnappt. Unmittelbar zuvor gelangen dem ungarischen Trio zwei Einschleichdiebstähle. Nach dem Aufeinandertreffen mit Erna K. flüchteten die Diebe mit 480 Euro und schlugen in einem Einfamilienhaus in Ötzbach bei Mühldorf, Bezirk Krems, erneut zu. Im Schlafzimmer knackten sie mit einer Kombizange einen versperrten Kleiderkasten und fanden darin zirka 2000 Euro. Die Freude darüber währte allerdings nur ganz kurz. Da mehrere Zeugen ein auffälliges Fahrzeug mit ungarischen Kennzeichen beobachteten, waren ihnen zwei Polizeistreifen rasch auf den Fersen.