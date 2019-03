Es dauert keine 15 Minuten, bis Peter R. den Satz sagt, der eigentlich schon seit Prozessbeginn in der Luft liegt: "Ich mag keine Moslems, ich hasse sie." Der Pensionist, der sich seit den Morgenstunden wegen Wiederbetätigung und Verhetzung vor einem Schwurgericht in St. Pölten verantworten muss, gibt sich recht redselig. Allerdings, so der 67-Jährige, sei alles Interpretationssache.

Im Vorjahr geriet der gebürtige Wiener ins Visier des Verfassungsschutzes, weil Anzeige gegen ihn erstattet wurde. R., so der Vorwurf, hatte auf der Außenseite seiner Wohnungstür im Mostviertel verschiedene Symbole angebracht, die unter das Verbotsgesetz fallen. Unter anderem hatte er auf die Tür die Zahl 88 geschrieben, sie wird unter Neonazis als getarnter Hitlergruß verwendet. R. sagt dazu: "Die Zahl 88? Ich bin ein Fan von Hansi Hinterseer." Und SS - eigentlich die Abkürzung für die Nazi-Organisation Schutzstaffel - könne man aber auch als Sommerschluss interpretieren, so der Angeklagte. Kopfschütteln im Saal.

Den englischen Schriftzug "Office Moslem-Hunter. Kill them all" (Büro des Moslem-Jägers. Tötet sie alle, Anm.) habe er deswegen angebracht, weil er diese nicht möge. "Vielleicht kann ich zwei, drei damit vetreiben."

Im Laufe des Vormittags sollen noch zahlreiche Zeugen einvernommen werden, ein Urteil wird am Nachmittag erwartet.