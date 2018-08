Die Weltmeisterschaft, bei der es wirklich um die Wurst geht

Zuerst wird die Konsistenz kontrolliert, dann daran gerochen, dann abgebissen – wie ist der Biss: fest, gallig, gummig? – und schließlich ertastet, wie sich das Ganze auf Gaumen und Zunge anfühlt.

In etwa so gestaltet sich die professionelle Bewertung von Brat-, Bock-, Fleischwürsten, Pasteten, Rouladen und Co. bei der diesjährigen sogenannten Wurst Weltmeisterschaft in Hollabrunn. Insgesamt gab es 755 Einreichungen.

Begonnen hat die WM dieses Jahr am 29. August. Innerhalb von drei Tagen bewerten 20 Jurymitglieder alle Würste, die aus Österreich, Italien, Deutschland, der Schweiz und Luxemburg nach Hollabrunn geschickt wurden, wo die WM ausgetragen wird.