Die Wahrheit liegt in den Weinkellern von Jetztelsdorf

Von Anna Kindlmann In den Kellern von Weinpresshäusern kann es schon mal dunkel und mystisch werden, vor allem aber wenn ein Mordfall aufzulösen ist. „Alles Polt“ von der Initiative Pulkautal will diese Keller-Geheimnisse lüften, mithilfe von Kult-Ermittler und Romanfigur Simon Polt. Diesmal „liegt die Wahrheit wieder im Wein“, wenn ihn seine Ermittlungen in die Kellergasse Jetzelsdorf (Bezirk Hollabrunn) führen.

Komarek Hommage Im Vorjahr las bei „Alles Polt“ noch der Autor der Polt-Romane, Alfred Komarek, selbst aus seinen berühmten Werken wie „Polt muss weinen“ aus dem Jahre 1998. Der im Jänner 2024 im Alter von 78 Jahren verstorbene Komarek besaß lange Zeit ein Presshaus im Weinviertel und ist für viele bis heute eng mit der Region verbunden. Die bekannte Krimiserie rund um die Figur Simon Polt spielt in und um Brunndorf, einem kleinen Weinbauerndorf im Wiesbachtal – ein fiktives Tal dessen reales Vorbild das Pulkautal war. Die Verfilmungen wurden beispielsweise in den Orten Pillersdorf, Mitterretzbach, Großkadolz, Mailberg, Wullersdorf, Obritz, Untermarkersdorf und Hadres gedreht. Zusätzlich verfasste Komarek eine Reihe von populären Sachbüchern zu seinen Lieblingsregionen in Österreich: das Weinviertel, das Waldviertel und die Wachau.

„Der Sommer ist noch ganz neu, der Wein jung und Simon Polts erstes Roman-Abenteuer ist nach über zwei Jahrzehnten so gut wie neu“, leitete der Erfolgsautor bei der Veranstaltung im Vorjahr ein. Die Veranstaltung endet auch in diesem Jahr wieder mit einem Gewinnspiel, für jene, die den Kriminalfall lösen. Im Vorjahr war bei den Preisen zum Beispiel eine Polt-Begleitung zu verschiedenen Drehorten der Romanserie dabei.

Programmablauf Einfach wird es auch diesmal in der Kellergasse nicht werden, den Mörder zu finden. Die sogenannten Polt-BegleiterInnen bleiben zwar in der Nähe der Teilnehmer – damit diese in den dunklen Weinkellern und Presshäusern nicht verloren gehen – aber sie behaupten, nichts zu verraten. „Alles Polt“ öffnet die Türen und Presshäuser am Samstag, 22. Juni. Treffpunkt ist um 13 Uhr beim Keller-Wohlfühlplatz. Info: www.pulkautal.at