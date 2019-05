Die Wahlhelfer werden knapp

Der Countdown läuft. Knapp 1,3 Millionen Niederösterreicher sind am 26. Mai aufgerufen, den künftigen Kurs der Europäischen Union mitzubestimmen. Zuletzt hatte nur etwas mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten mitgestimmt. Trotzdem hatte Niederösterreich damit die höchste Wahlbeteiligung aller Bundesländer. Aber so wie Europa die interessierten Wähler fehlen, so geht auch den Wahlbehörden das Personal aus.

Der Job, Wahlkuverts auszuhändigen und später Stimmen auszuzählen, gehört nicht zwingend zu den Lieblingsdisziplinen eines Politfunktionärs. Trotzdem stellen die Parteien in den meisten Fällen die erforderliche Zahl an Beisitzern, deren Stärke sich am Ergebnis der letzten Nationalratswahl orientiert. Für ihre Tätigkeit bekommen diese kein Gehalt, sondern lediglich eine Entschädigung für Fahrtkosten und Verpflegung.