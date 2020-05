Die Wahl der Mittel gegen Erwin Pröll

Für Stronach hat die Landtagswahl eine persönliche Komponente. Er macht Erwin Pröll für das Scheitern seines „Weltkugel“-Projektes und des Stadion-Neubaus in Wr. Neustadt verantwortlich. Der Landeshauptmann attackiert den „Milliardär, dem fad ist“, ebenfalls direkt und lässt zusätzlich seine Landesräte ausrücken, um die Vorwürfe des Milliardärs zu entkräften.

Stronach selbst will aber nur das Match, nicht das Preisgeld. Denn einen Sessel im Landtag – sofern Mandate erkämpft werden – überlässt er seinen Mitstreitern (siehe Zusatz). Da gilt Ernest Gabmann, Sohn des gleichnamigen früheren ÖVP-Landesvize, als erste Wahl.

Obwohl Stronachs Listenzweiter bis jetzt nur wenige politische Ziele formuliert hat. „Wir wollen volle Transparenz, wie Entscheidungen im Land zustandekommen.“ Zu diesem Zweck möchte Gabmann mit allen Oppositionsparteien zusammenarbeiten. Sparen in der Verwaltung, Stärkung des Mittelstandes und kein weiteres Schuldenwachstum sind weitere Forderungen.

„27, 28 Prozent“ erwartet SPÖ-Chef Sepp Leitner am 3. März. Zuletzt sahen aber auch von der SPÖ beauftragte Umfragen die Partei eher bei 26 Prozent – was kaum Zuwächse zum schwachen 2008er-Ergebnis (25,5 Prozent) bedeuten würde.