Die Wachau lädt wieder zum großen Volksfest

Inhaltlicher Schwerpunkt heuer ist die Kooperation mit dem Bundesheer, das auch in Zeiten klammer Budgets einen Einblick in die eigene Leistungsfähigkeit bieten wird. "Wir sagen derzeit aufgrund der budgetären Lage viel ab", sagt Militärkommandant Brigadier Martin Jawurek. "Aber es ist uns wichtig, den Kontakt zur Bevölkerung aufrecht zu erhalten."

Das Wachauer Volksfest biete dazu Gelegenheit, da die hohe Besucheranzahl garantiere, "mit der Jugend in Kontakt zu treten". Man werde "nicht nur neues schönes Gerät herzeigen, sondern auch das, was im regulären Dienstbetrieb zur Verfügung steht, um wachzurütteln und Druck nach oben aufzubauen. In einem reichen Land kann es nicht sein, dass die Streitkräfte in so einem Zustand sind", sagt Jawurek.

Angekündigt sind ein Black Hawk, diverse Panzer und ein Überblick über das Leistungsspektrum bis hin zu den Auslandseinsätzen und den Fähigkeiten der Miliz. Die Miltärmusik wird aufspielen.