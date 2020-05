Die vielen Seiten von acht Milliarden Euro

Mit ihrem kräftigen Applaus für Sobotka blieb die ÖVP im Landtag weitgehend allein und die Opposition machte rasch klar, warum. Die Grüne Klubchefin Helga Krismer gestand zwar zu, dass Budgeterstellungen in Zeiten wie diesen nicht einfach seien. "Ein Budget muss sicher sein." Sobotka halte sich aber seit Jahren nicht an seine eigenen Budgetpläne. "Warum sollte ich als Opposition also zustimmen?" Krismer rechnete vor, dass "Erträge aus den Spekulationsfonds nicht einmal die Zinsen, die das Land auf Schulden zahlen muss, abdecken". Auch sei in der Budgetrede keine einzige Reform präsentiert worden. Um diese Mängel aufzuzeigen, sei eine Trennung von Opposition und Regierung wichtiger denn je. "Das ist nur mit einer Abschaffung des Proporzes möglich. Schade, dass die SPÖ hier die Zeichen der Zeit nicht erkennt und weiter blockiert."

FPÖ-Klubobmann Gottfried Waldhäusl meinte zum Budgetfahrplan: "Wir können bei dieser Fahrt nicht einsteigen, wir bleiben bei den Bürgern." Er sprach wörtlich vom "Budget der Schande". Bei den Bürgern werde gespart, im Gegenzug werde aber die Rundfunkabgabe erhöht. Das Budget biete keine Antwort auf die Situation, "dass sich immer mehr Familien das tägliche Leben nicht mehr leisten können". In 30 Anträgen werde die FPÖ während der zweitägigen Budgetdebatte Lösungen für aktuelle Probleme anbieten, kündigte Waldhäusl an. "Diesem Budget des Schuldenchaos werden wir aber sicher nicht zustimmen."

Für die Liste FRANK eröffnete Walter Naderer die Haushaltsdebatte. Er könne im Budget keine neuen Ansätze finden und ortet zu wenig Investitionen in moderne Kommunikations-Infrastruktur. "Die Prioritäten der Bevölkerung haben sich verschoben. Gefragt ist als erstes leistungsfähiges Internet, dann leistbares Wohnen und erst dann geht es um vernünftige Verkehrsverbidnungen." Naderer regte an, dafür Geld vom Kultursektor abzuziehen: "Die Museen und Kunstschätze laufen uns nicht davon, die jungen Leute und die Unternehmer dagegen schon." Die Liste FRANK werde dem Haushaltsentwurf nicht zustimmen.

Für die SPÖ - mit der ÖVP in einem Arbeitsübereinkommen verbunden - schritt Klubchef Alfredo Rosenmaier zur Verteidigung des Budegtentwurfs. "Er musste unter noch schwierigen Bedingungen erarbeitet werden, als in den vergangenen Jahren." Sinkende Einnahmen und Defizitabbau würden ein enges Korsett vorgeben. Trotzdem würden 20 Prozent der Ausgaben in Pflege und Gesundheit fließen. "Rechnet man die Spitäler dazu erhöht sich dier Anteil auf satte 49 Prozent", so Rosenmaier. Insgesamt sei Niederösterreich in seiner Finanzpolitik sehr seriös unterwegs.

"Wir können für uns in Niederösterreich in Anspruch nehmen, dass wir laufend verändern. Bei uns gibt es keinen Stillstand", sagte ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger im Blick auf "das Reformland" Steiermark. Daher sei das Land in der Lage, wichtige Bedürfnisse zu befriedigen. "Es ist ein Budget der Ausgewogenheit, der Eigenverantwortlichkeit und mit Augenmaß." In Richtung der SPÖ meinte Schneeberger: "Beim Vergleich der letzten Legislaturperiode mit den letzten zwei Jahren zeigt sich, dass Zusammenarbeit kleine Dinge groß macht." In der vergangenen Periode hatte die SPÖ auf Ablehnung des Budgets gesetzt. Am Donnerstagabend wird der Landeshaushalt 2016 mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ beschlossen werden.