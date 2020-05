Die Schattenseiten der Jugend

Fast normal ist für die Jugendlichen der regelmäßige Konsum von Alkohol. „Dass im Freundeskreis viel getrunken wird“, erlebt ein knappes Drittel der Befragten „oft“ und fast 40 Prozent „gelegentlich.“

Ein brisantes Thema ist auch verbale Gewalt: „Streit und Schreien“ gehört für mehr als ein Drittel der Jugendlichen zum Alltag.

Jugendliche vertrauen jenen Politikern, die sie einbinden



Neben den negativen Nachrichten liefert die Jugendstudie 2012 auch politische Aussagen. Die jungen Niederösterreicher haben dort am meisten Vertrauen zur Politik, wo sie selbst aktiv eingebunden werden. Am höchsten ist die Zustimmung demnach auf kommunaler Ebene (56 Prozent). „Das heißt für mich, den Bereich Jugend, Politik und Gemeinde intensiv zu fördern und zu fordern“, sagt Landesrat Karl Wilfing. „Die Einbindung der Jugendlichen ist die entscheidende Frage für die Qualität der Demokratie.“ Erste Schritte seien bereits gesetzt. So bestehe etwa ab 1. Jänner die Verpflichtung zur Wahl eines Jugend-Gemeinderates. Des weiteren gebe es von Landesseite Jugendcoaches für konkrete Projekte. Außerdem sei die Zahl der zertifizierten Jugend-Partner-Gemeinden zuletzt auf 127 gestiegen. „Das heißt, dass 22 Prozent der niederösterreichischen Gemeinden aktiv auf die Jugendlichen zugehen und sie in Entscheidungen einbeziehen“, so Wilfing.