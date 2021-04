Die Rückkehr des Saurüssels

Um sich Saurüssel nennen zu dürfen, muss der Grüne Veltliner nicht nur aus Poysdorf stammen, sondern auch einen frisch-fruchtigen Geschmack mit maximal 11,5 Prozent Alkoholgehalt haben. Echte Weinkenner würden die verschiedenen Versionen der Winzer voneinander unterscheiden können, so die Obfrau des Vereins Poysdorfer Saurüssel, Susanne Riegelhofer.

Eine optische Veränderung wurde ebenfalls vorgenommen – das Etikett des „Saurüssel neu“ ist schlicht gehalten und zeigt den stilisierten Rüssel eines Schweines. Der Name lässt sich aber nicht auf das Tier zurückführen, sondern auf die Weinriede „Saurüssln“, die zwischen Poysdorf und Walterskirchen liegt. Seitdem der Saurüssel wieder ins Leben gerufen wurde, habe er erneut an Beliebtheit zugelegt, so die Obfrau.

Laut ihren Angaben werden pro Jahr rund 70.000 Flaschen verkauft – hauptsächlich in Österreich, aber auch nach Deutschland und in die USA. Während sich die Weinmarke früher eher im „Luxussegment“ positionierte, erinnert sie heute viel mehr an einen Sommerwein für jedermann. Auch preislich liege er häufig unter dem restlichen Sortiment der Winzer, sagt Wilfing.