Die Ostpartie auf den Spuren von Kurt Ostbahn

Als Ostpartie sind Martin Freudenschuss, Philipp Schagerl, Thomas Eichinger, Klaus Bergmaier, Martin Hinterndorfer und Klaus Weber unterwegs. Ein Programm von nahezu drei Stunden haben sie zusammengestellt, wo die größten Hits ihres Idols mit im Gepäck sind. Dabei dürfen bekannte Nummern wie „Feia“, „Arbeit“, „Chili con Carne“, „Überstar“ und „Na, so wirst ned oid“ natürlich nicht fehlen.



Die Musikgruppe möchte mit den Konzerten nicht nur die Musik von Kurt Ostbahn und seiner Chefpartie aufleben lassen, sondern gleichzeitig auch den Sänger Willi Resetarits für sein soziales Engagement ehren.

2023 gelang der Ostpartie, ihr Vorhaben bereits bei Auftritten in Niederösterreich, aber etwa auch in der Szene Wien, umzusetzen. 2024 gaben sie erfolgreich ausverkaufte Konzerte auf namhaften Bühnen in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich.