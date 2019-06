Die neue Stärke der Landesrechnungshöfe

Neu ist auch, dass die Aus- und Weiterbildung der Prüfer auf Bundes- und Landesebene auf das selbe Niveau gestellt wird. „Durch den intensiveren Austausch und die gemeinsame Grundausbildung für Prüferinnen und Prüfer können sich Landesrechnungshof und Rechnungshof nicht nur zeitlich abstimmen, sondern auch thematisch und strategisch in ihren jeweiligen Kompetenzen effektiv ergänzen“, sagt Edith Goldeband, Direktorin des Landesrechnungshofes NÖ.

Goldeband hatte den Vorstoß von Anfang an begleitet. Als ehemalige Mitarbeiterin des Bundesrechnungshofes war es ihr immer ein Ärgernis, wie dort teilweise die Arbeit in den Bundesländern gesehen wurde. Überraschend zufrieden reagierte aber auch Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker auf das Vorarlberger Papier: „Entscheidend ist, dass die Kontrolle in Österreich an einem Strang zieht. Wir wollen uns stärker gegenseitig unterstützen.“ Kraker war vor ihrer Zeit in Wien Direktorin des steirischen Landesrechnungshofes gewesen.

Die Vereinbarung

Am 6. Mai unterzeichneten die Landesrechnungshöfe, der Stadtrechnungshof Wien sowie der Bundesrechnungshof in Bregenz die „Vorarlberger Vereinbarung“. Der Inhalt: Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern soll in Zukunft weiter verstärkt werden. Abgestimmte Prüfungsplanungen und Kooperation in der Aus- und Weiterbildung sind Kernelemente der Vereinbarung. In diesem Netzwerk der Rechnungshöfe tätig zu sein, heißt auch, dass die Unabhängigkeit jeder Kontrolleinrichtung gewahrt bleibt.