Die Liebe zu alten Dingen: "Es ist ein Finden, nicht ein Suchen"

Der Koffer ist in seinem hundertjährigen Leben schon weit gereist. Er besuchte die exklusivsten Hotels in Bad Gastein, New York, London; vergilbte Aufkleber verraten seine Aufenthalte. Jetzt steht er auf einem Schrank in Chris Alexandra Löbs Geschäft in der Mödlinger Innenstadt und reiht sich neben Jugendstil-Lampen, antiken Schmuck und Möbel aus den 50er-Jahren ein.

„Ich verkaufe nicht nur Gegenstände, sondern auch Geschichte“, sagt Löb mit Blick auf ihre Schätze.

Mitten in der Pandemie, im August 2020, hat die Marketing-Expertin den Vintage-Laden Z(w)eitwert eröffnet. Im Geschäft stehen Schirmständer aus den 20er-Jahren neben Vitrinen voller Uhren oder Silberservice (etwa aus dem Weißen Rössl) und einem drehbaren Barschrank aus den 50ern, der sogar James Bond eine Freude gemacht hätte. Kultspielzeug wie Matador oder ein Schuco-Flugzeugmodell warten auf historischen Kommoden; ein Schreibtisch aus 1780 thront im hinteren Teil des Geschäfts.