Die längste Schank der Welt hat wieder ausg’steckt

Nicht ohne Grund wird die Genussmeile in der Thermenregion auch als die längste Schank der Welt bezeichnet. Auf 15 Kilometern entlang des 1. Wiener Wasserleitungswanderweges zwischen Mödling und Bad Vöslau ist an den beiden ersten Wochenenden im September wieder ausg’steckt.

Besucher können durch die Weinberge wandern und sich bei zahlreichen Stationen entlang des Weges stärken. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Das reicht vom Thermenregion DAC mit regionstypischen Weinen bis zu regionalen und saisonalen Spezialitäten, zu denen auch frischer Most und Sturm genossen werden können. Und auch Süßes muss man nicht missen.