Deponie "Am Ziegelofen" muss saniert werden

Im Fall der geschlossenen Reststoff- und Massenabfalldeponie „Am Ziegelofen“ in St. Pölten gibt es nun Konsequenzen für den Betreiber, also für den Abfallbetrieb Zöchling.

Das Amt der nö. Landesregierung, genauer gesagt die Abteilung für Umwelt- und Anlagenrecht hat angeordnet, dass auf der Deponie nur Stoffe lagern dürfen, die die Grenzwerte der Deponieverordnung erfüllen. Alles andere müsse nachbehandelt oder entsorgt werden.