Die grüne Pfarre und ihr Klimaschutzgebot

Klimaschutzgebot

Ganz unter dem Motto der Worte von Papst Franziskus: „Wir wollen unser gemeinsames Haus, die Erde schützen“, sieht Pater Anton Erben im Klimaschutz das oberste Gebot. Deshalb stand auch das Thema „Schöpfungsverantwortung“ am 24. September im Zentrum der Erntedankfeier in der Pfarre Gaweinstal. Schließlich sei die Welt uns als Schöpfung anvertraut, meint Pater Anton Erben dazu.

Was macht die Pfarre Gaweinstal nun aber, um Energieeffizienz und Umweltbewusstsein in der Kirche voranzutreiben? Zum einen wurde der Pfarrhof unter Berücksichtigung von Umweltschutz-Kriterien renoviert. Zum anderen wird in der Pfarre Ökostrom bezogen. Etwaige Leuchtmittel wurden auf LED umgestellt und auf die Außenbeleuchtung der Kirche wird zunehmend verzichtet.