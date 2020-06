„Die Bremsen sind ausgefallen“

Ehrlich gesagt, geht es mir noch immer nicht gut. Es war ein traumatisches Erlebnis, das man erst verarbeiten muss. Vielleicht kann mir der Prozess dabei helfen.“

Hilde Hausberger war eine von 43 Bäuerinnen, die im Juni vergangenen Jahres im Hölltal bei Würnsdorf in Niederösterreich mit einem Reisebus verunglückte. Nach einer Talfahrt durchschlug das Fahrzeug bei einer Kreuzung eine Leitschiene und stürzte 20 Meter in die Tiefe. Es grenzt an ein Wunder, dass bei diesem Unfall niemand getötet wurde. Doch die seelischen Wunden heilen bei vielen nur sehr langsam.

Für die Lenkerin, Brigitte B., hatte der spektakuläre Crash am Dienstag ein gerichtliches Nachspiel. Der Vorwurf: fahrlässige Gemeingefährdung. „Durch unsachgemäße Handhabung der Bremsanlage“ habe die Frau den Unfall verursacht, wie es Staatsanwalt Karl Wurzer formulierte.