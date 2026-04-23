Kulturgüter illegal verkauft: Hausdurchsuchungen in NÖ und Deutschland

Mit einer groß angelegten Razzia sind die Behörden in Baden-Württemberg am Mittwoch gegen sogenannte Raubgräber vorgegangen. Wie die APA berichtet, stehen die Beschuldigten im Verdacht, gezielt archäologisch bedeutsame Fundorte aufgesucht und dort illegal wertvolle Kulturgüter ausgegraben zu haben, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Anschließend sollen sie diese gewinnbringend verkauft haben. Eine Hausdurchsuchung fand auch in Niederösterreich statt.

Den Ermittlern zufolge nutzten die Raubgräber dafür Metalldetektoren und nahmen teils sogar Unterwassererkundungen vor. Sie sollen arbeitsteilig und in wechselnden Gruppierungen agiert haben, um die Kunstschätze zu beschaffen und zu verkaufen. Auf die Spur der Gruppe kamen die Ermittler nach eigenen Angaben, weil bei zwei Tatverdächtigen im Juni 2025 eine Vielzahl archäologischer Objekte gefunden wurde. Landespolizei NÖ bestätigt Einsatz Bei der Razzia am Mittwoch wurden zahlreiche archäologische Gegenstände beschlagnahmt. In einem Gebäude fanden die Ermittler zudem historische Schusswaffen. Durchsucht wurden insgesamt 19 Wohn- und Geschäftsräume in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg und Rheinland-Pfalz sowie in Niederösterreich. Ein Sprecher der Landespolizeidirektion NÖ bestätigte einen entsprechenden Einsatz auf APA-Anfrage. Details wurden vorerst nicht genannt.