Wien und NÖ: Festnahmen bei Razzien durch Bundeskriminalamt

Bei mehreren Razzien sind Mittwochfrüh in Wien und Niederösterreich Festnahmen und Hausdurchsuchungen durchgeführt worden. Es handelte sich um eine Aktion des Bundeskriminalamts (BK) und des Finanzministeriums auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, wie die APA berichtet.

Keine Infos zu Hausdurchsuchungen

Einen entsprechenden Bericht des Online-Portals "heute.at" bestätigte BK-Sprecher Heinz Holub-Friedreich. Im Einsatz war auch die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA).

Zu den Hintergründen wollten die Behörden nicht Stellung nehmen, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden. Für Anfang April wurden weitere Informationen zu der Causa bei einer Pressekonferenz angekündigt.