Polizei und WEGA stoppten bewaffneten Mann am Hauptbahnhof
Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes riefen am Freitag gegen 5 Uhr Morgens die Polizei, nachdem sie im Wartebereich des Hauptbahnhofes einen Mann mit einem Messer wahrgenommen hatten.
Polizisten des Stadtpolizeikommandos Favoriten trafen den Mann im Bahnhofsgebäude an und forderten ihn mit gezogenen Dienstpistolen auf, das Messer wegzulegen. Stattdessen flüchtete er über einen Notausgang auf den Wiedner Gürtel.
Dort versuchte er laut Polizeibericht Autotüren zu öffnen. Ein Beamter gab daraufhin einen Schreckschuss ins Erdreich ab. Polizisten der WEGA gelang es schließlich, den Mann mit einem Taser zu überwältigen. Bei der Festnahme leistete der Mann laut Polizei erheblichen Widerstand.
Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38-jährigen slowakischen Staatsangehörigen. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der Mann nach dem Unterbringungsgesetz in ein Spital gebracht.
