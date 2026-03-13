Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes riefen am Freitag gegen 5 Uhr Morgens die Polizei, nachdem sie im Wartebereich des Hauptbahnhofes einen Mann mit einem Messer wahrgenommen hatten.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Favoriten trafen den Mann im Bahnhofsgebäude an und forderten ihn mit gezogenen Dienstpistolen auf, das Messer wegzulegen. Stattdessen flüchtete er über einen Notausgang auf den Wiedner Gürtel.