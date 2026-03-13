Mann in Kutte bedrohte Apothekerinnen in Favoriten mit Fleischerbeil

Dramatische Szenen spielten sich Donnerstagnachmittag in einer Apotheke in Favoriten ab: Ein vermummter Mann stürmte gegen 14 Uhr mit einem Fleischerbeil bewaffnet in das Geschäft und bedrohte zwei Mitarbeiterinnen. Die mutmaßlichen Opfer reagierten geistesgegenwärtig – und brachten sich rechtzeitig in Sicherheit.

Der bislang unbekannte Täter soll laut Polizei mit einer Art Kutte vermummt gewesen sein. Zusätzlich trug er eine schwarz-silberne Nike-Jacke mit rotem Logo, deren Kapuze ungewöhnlicherweise verkehrt herum aufgesetzt war. Bewaffnet mit dem Beil verlangte er Bargeld von den beiden Angestellten (33 und 41).

Doch statt auf die Forderung einzugehen, ergriffen die Frauen die Flucht: Über einen Notausgang verließen sie die Apotheke und alarmierten sofort den Polizeinotruf. Als die Beamten eintrafen, war der Täter bereits verschwunden. Der Mann flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung blieb bislang erfolglos. So sieht der Verdächtige aus Die Polizei sucht nun nach einem korpulenten Mann, der etwa 175 bis 180 Zentimeter groß sein soll und gebrochen Deutsch gesprochen haben dürfte. Besonders auffällig: Seine Kleidung. Der Verdächtige trug eine grau-blaue Jogginghose und zwei unterschiedliche Nike-Schuhe – einen grauen und einen schwarzen.