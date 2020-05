Deutsche wollen Weiße Tiger zurück

Hunderte Mails und Briefe habe er erhalten, sagt Herbert Eder, Chef des Kameltheaters in Kernhof, Bezirk Lilienfeld. "Alle freuen sich mit uns mit, die Tiger-Drillinge sind einfach eine Sensation."



Über einen Brief wird sich Eder allerdings weniger gefreut haben: eine Vorladung vom Landesgericht St. Pölten. Denn kommenden Freitag wird ein Richter entscheiden, ob die Drillinge samt Tiger-Mama " Burani" in ihrem Gehege in Kernhof bleiben dürfen.



Es ist der Höhepunkt eines skurrilen Rechtsstreites mit dem sich Eder seit Monaten konfrontiert sieht. Der Hintergrund ist schnell erzählt: Im Vorjahr lieh sich Eder die weiße Tigerin " Burani" von einem deutschen Safarizoo aus. Der weiße Tiger sollte für Nachwuchs sorgen, der Herr im Haus, "Samir", stand schon bereit. Einige Monate später durfte sich das Team über putzige Drillinge freuen.