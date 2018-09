Deutliche Mehrheit für eine Verlängerung der U-Bahn

Nicht unerwartet wird auch von einer klaren Mehrheit (62,1 Prozent) ein Maßnahmenpaket für leistbares Wohnen am Rande von Wien gefordert. In diese Richtung hat es in der jüngsten Regierungsklausur einen Auftrag an den Wohnungslandesrat gegeben.

Die große KURIER-Regionalumfrage läuft seit Ende August in Niederösterreich. Dabei werden regionale Themen mittels eines Fragebogens, der per Post an jeden Haushalt zugestellt worden ist, sowie im Internet über kurier.at ins Blickfeld gerückt. Die Aktion wird Mitte Oktober mit Bürgergesprächen in den einzelnen Regionen abgeschlossen.