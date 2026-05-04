Schock nach Fußball-Derby in NÖ: Spieler starb an Herzattacke

Schock und Trauer herrschen in der Mostviertler Fußballszene, nachdem am Sonntagnachmittag der 29-jährige Spieler des Landesligaklubs ASK Ybbs, Robert Kaminger, in der Folge des Matches gegen Kilb verstarb. Eine Herzattacke am Spielfeld verschlimmerte sich am Weg ins Krankenhaus so dramatisch, dass der Ybbser Stammspieler nicht mehr zu retten war. „Es ist für uns noch gar nicht zu begreifen“, sagt Christian Eplinger, der Obmann des Landesliga-Vereins Ybbs. Die Betroffenheit in seinem Verein ist groß.

Stechen in der Brust Der Innenverteidiger Kaminger habe nach der Pause über ein Stechen in der Brust geklagt und sei sofort vom Platz genommen worden. Weil sich in der Kabine der Zustand nicht besserte und auch Übelkeit dazukam, wurde umgehend die Rettung alarmiert. Ein noch in der Kabine angefertigtes EKG-Diagramm sei dann gar nicht so besorgniserregend ausgefallen, schildert Eplinger.