Schock nach Fußball-Derby in NÖ: Spieler starb an Herzattacke
Schock und Trauer herrschen in der Mostviertler Fußballszene, nachdem am Sonntagnachmittag der 29-jährige Spieler des Landesligaklubs ASK Ybbs, Robert Kaminger, in der Folge des Matches gegen Kilb verstarb. Eine Herzattacke am Spielfeld verschlimmerte sich am Weg ins Krankenhaus so dramatisch, dass der Ybbser Stammspieler nicht mehr zu retten war.
„Es ist für uns noch gar nicht zu begreifen“, sagt Christian Eplinger, der Obmann des Landesliga-Vereins Ybbs. Die Betroffenheit in seinem Verein ist groß.
Stechen in der Brust
Der Innenverteidiger Kaminger habe nach der Pause über ein Stechen in der Brust geklagt und sei sofort vom Platz genommen worden.
Weil sich in der Kabine der Zustand nicht besserte und auch Übelkeit dazukam, wurde umgehend die Rettung alarmiert. Ein noch in der Kabine angefertigtes EKG-Diagramm sei dann gar nicht so besorgniserregend ausgefallen, schildert Eplinger.
Trotzdem sollte Kaminger sicherheitshalber ins Spital Melk zur Kontrolle gebracht werden. Auf der Fahrt im Rettungswagen verschlimmerte sich der Zustand des Sportlers aber dramatisch. Letzten Endes konnten alle Bemühungen der Sanitäter und Ärzte den gebürtigen Pöggstaller nicht mehr retten.
Fußball als Nebensache
„Es ist eine Tragödie. Die Gedanken und unser aller Mitgefühl sind bei der Familie. Da wird Fußball zur Nebensache“, sagt Eplinger. Kaminger, dessen Zwillingsbruder Thomas ebenfalls in der ASK-Mannschaft spielt, sei eine Fixgröße im Kader gewesen und habe seit 2015 dem Verein die Treue gehalten und wurde auch wegen seiner Kameradschaft sehr geschätzt. Am Sonntag trug Robert sogar die Kapitänsschleife, bevor er wegen seiner Beschwerden vom Platz genommen wurde.
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