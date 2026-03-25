Fußballtor stürzte beim Aufstellen auf Bub (7) - tot

Der tödliche Unfall auf einem Fußballplatz im bayerischen Erlangen hat sich nach Angaben der Polizei beim Aufstellen eines mobilen Fußballtors ereignet. Dieses stürzte auf einen Siebenjährigen und verletzte diesen so schwer, dass er im Krankenhaus starb. Verein trauert um Nachwuchsspieler Die Ermittlungen hätten ergeben, dass vier mobile Tore zunächst flach auf dem Spielfeld gelegen hätten und für das Spiel der F-Jugend (U9) aufgestellt worden seien, erläuterte ein Sprecher vom Polizeipräsidium Mittelfranken. Bei dem vierten Tor habe es sich um ein anderes Modell gehandelt, das an der Querverbindung hinten Zusatzgewichte gehabt habe.

Beim Aufstellen sei dieses in eine Schwung- und Kippbewegung geraten und habe das Kind lebensgefährlich verletzt. Die Untersuchung zu dem Unfall - insbesondere auch dazu, welche Personen daran beteiligt waren - laufen nach Angaben der Polizei weiter. „Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen gilt es seitens der Staatsanwaltschaft zu klären, ob ein vorwerfbares Handeln vorgelegen haben könnte“, hieß es. Ob es etwa erkennbar gewesen sei, dass es sich bei dem vierten Tor um eines mit Gewichten handelte, sei noch unklar, sagte der Sprecher.