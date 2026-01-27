Fußball

Verkehrsunfall: Sieben Fußballfans sterben bei Europacup-Reise

Die Fans von PAOK Saloniki
Der Minibus der Anhänger kollidierte auf dem Weg nach Frankreich frontal mit einem LKW.
27.01.26, 16:50

Sieben Fans des griechischen Fußballclubs PAOK Saloniki sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Rumänien ums Leben gekommen. Die griechischen Staatsbürger waren auf dem Weg zum Europa-League-Spiel zwischen Olympique Lyon und PAOK Saloniki, das am Donnerstag in Lyon stattfinden soll, wie der griechische Rundfunk unter Berufung auf das Außenministerium in Athen berichtete.

Das griechische Fernsehen zeigte Videoaufnahmen, auf denen ein Minibus mit den PAOK-Fans nach einem Überholmanöver frontal mit einem Lastwagen kollidierte. Das Fahrzeug wurde dabei völlig zerstört. Der Unfall ereignete sich nahe der westrumänischen Stadt Timișoara.

Mitarbeiter der griechischen Botschaft machten sich auf den Weg zum Unglücksort. Aus Kreisen der Mannschaft von PAOK hieß es, Vertreter des Teams seien ebenfalls auf dem Weg zum Unglücksort.

Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. „Tief erschüttert habe ich von dem tragischen Unglück in Rumänien erfahren, bei dem sieben junge Landsleute ihr Leben verloren haben“, schrieb er auf Facebook. Die griechische Botschaft stehe in engem Kontakt mit den örtlichen Behörden und werde jede mögliche Unterstützung leisten, fügte er hinzu. 

Agenturen, AHei  | 

