Der Weltrekord wackelt

Hinter dieser lustigen Aktion steht jedoch ein ernsthaftes Anliegen des Künstlers. Durch die Kunstaktion möchte Heberling auf die Ronald McDonald Kinderhilfe aufmerksam machen und diese begünstigen. Der gemeinnützige Verein betreibt vier Häuser in Österreich (in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg), die Jahr für Jahr für mehr als 800 Familien mit kranken Kindern zu einem "Zuhause auf Zeit" ganz in der Nähe der behandelnden Kliniken werden. "Die Krankenhäuser könnten solch eine Aufgabe für die Familien einfach nicht übernehmen", sagt Othmar Matzinger, Patientenombudsmann im Landesklinikum Mistelbach. "Wir nehmen den betroffenen Eltern zumindest einen Teil ihrer Sorgen ab", fügt Vereinspräsidentin Sonja Klima hinzu.

Neben mehr als 30 Sponsoren unterstützen deshalb auch zahlreiche Prominente, als offizielle Zeugen, den Weltrekordversuch. "Für diesen Zweck nimmt man sich gern ein paar Stunden Zeit", sagt Adolf Mechtler, Bürgermeister von Hochleithen.