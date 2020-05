Der Wald als letzte Ruhestätte

Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg durchs Geäst, der Wind lässt die Blätter rauschen. Blickt man von der Burgruine Hohenegg, liegt einem das Alpenvorland zu Füßen. Hafnerbach zeigt sich an diesem Donnerstag jedenfalls von seiner schönsten Seite. Jetzt könnte der idyllische Ort neben seinen schönen Wanderrouten auch wegen eines Friedhofs der ganz besonderen Art für Interesse sorgen.

Denn hier in der Region Dunkelsteinerwald setzen Felix und Helga Montecuccoli eine Idee um, die in Niederösterreich wohl einzigartig ist. Ein großes Waldstück soll ab Ende Oktober als letzte Ruhestätte dienen. "Ein Jahr lang haben wir mit den Behörden verhandelt. Jetzt ist eine Urnenbestattung in freier Natur erstmals in der Region möglich", freut sich Waldbesitzer Montecuccoli.

Die Inspiration kam ihm bei einer Reise durch Deutschland. Sogenannte Ruhewälder sind dort im Gegensatz zu Österreich keine Seltenheit mehr. Der Land- und Forstwirt wollte die Idee der Urnenbestattung in freier Natur auch bei uns umsetzen. Mit Erfolg: Demnächst kann die Asche Verstorbener an ausgewählten Plätzen inmitten des Dunkelsteinerwalds in biologisch abbaubaren Urnen bestattet werden.