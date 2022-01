Der Wahltag steht im Schatten des Omikron-Gespensts

Die anrollende fünfte Corona-Welle setzt den Gemeinderatswahlen in Waidhofen/Ybbs nicht nur politisch, sondern auch organisatorisch zu. Der massiv gedämpfte Wahlkampf läuft nur schleppend an. Und natürlich steht die Abwicklung des Wahltags am 30. Jänner im Fokus. Angesichts möglicher Omikron-Masseninfektionen laufen Sicherheitsmaßnahmen an, damit am Wahltag „nicht alles außer Rand und Band gerät“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (WVP).