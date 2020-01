Der Traum vom olympischen Gold

Um international erfolgreich zu sein, braucht es in jeder Sportart eine Menge an Training. Wie sieht der Trainingsalltag der Kinder aus?

Michael Ruis: Die Kinder trainieren sechs Mal pro Woche. Natürlich nach der Schule. Neben dem Training auf dem Eis kommen dann auch Dehnungs- und Kräftigungsübungen hinzu, die in einem Trockentrainingsraum stattfinden. Sie trainieren sowohl für den Einzel- als auch für den Paar-Bewerb.

Die beiden dürfen kommende Woche bei der Eröffnung der Europameisterschaft in Graz mitlaufen. In ihrer Klasse sind die beiden ja bereits absolute Spitze.

Ja stimmt. Im Vorjahr wurden sie Schülermeister bei den Österreichischen Meisterschaften.

Historisch ist Österreich immer noch auf Rang drei des ewigen Medaillenspiegels. Aber in den letzten Jahrzehnten haben die Erfolge nachgelassen. Woran liegt das?Hauptsächlich an der Infrastruktur. In Österreich fehlt es vor allem rund um Wien nicht nur an Trockentrainingsräumen, sondern vor allem an Eisflächen. Die wenigen Eiszeiten, die es gibt, werden von allen Sportarten genutzt. Dementsprechend kommt der Eiskunstlauf dann auch zu kurz. Wir hoffen auf den neuen Sportminister Werner Kogler, dass er da eine Initiative startet und den Sport mehr unterstützt. International trainieren die Kinder 25 bis – wie in Russland – 40 Stunden. Durch die wenigen Eisflächen ist das in Österreich aber unmöglich.