Der „Tabuthemenbrecher“ stellt seinen ersten Roman vor

Sex, Surfen und Rock ’n’ Roll ... der Erzähler steht auf der Sonnenseite des Lebens. Er ist fesch, jung, gesund – und trotzdem todunglücklich. Sich selbst und des Lebens überdrüssig will er dem Lebensglück noch eine allerletzte Chance geben. In seinem geliebten VW-Bus macht er sich auf zu einem Roadtrip durch die USA. Mit an Bord: eine Pistole und ein Kalender, auf dem er seinen mutmaßlich letzten Tag markiert hat. Doch eines ist sicher: Das Leben hält noch einige Überraschungen für ihn bereit.

Das ist die Story von „Die Wellenbrecherin“, das Erstlingswerk von Buchautor Chris Canis, mit bürgerlichem Namen Christoph Hahn.