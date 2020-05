Der Name bürgt für Qualität

Die Weinöffentlichkeit war mehr als überrascht über den Austritt des Mönchhofer Weingut Pöckl vom Verein Renommierten Weingüter Burgenland (RWB). Sowohl Josef Pöckl als auch RWB-Präsident Paul Rittsteuer wollen diesen Schritt nicht weiter kommentieren, außer: er ist im "guten Einvernehmen" passiert.



Und somit zählt der RWB nur mehr 14 Mitglieder. An Neuaufnahmen ist nicht gedacht, wie Präsident Rittsteuer dem KURIER gegenüber betont. Die Entscheidung wird erst nächstes Jahr bei der Vollversammlung fallen. Grundlegendes soll sich beim RWB nicht ändern. Die Mitglieder werden weiterhin danach trachten höchste Qualität zu liefern.

Und wenn der RWB ruft, dann trifft sich das who is who des Landes und Weinfreunde aus Nah und Fern. So geschehen am Donnerstag Abend im Schloss Esterházy in Eisenstadt. Die mehr als 400 Gäste konnten sich von der Qualität überzeugen.

Und in der Tat: Was die 14 Winzer dort präsentierten war von keinen schlechten Bauern. "Es ist wirklich Bewunderns- und bemerkenswert wie lange (14 Jahre, Anm.) sich die Renommierten auf höchstem Niveau halten", sagt Weinhändler Hannes Wild. Wild wird es wohl wissen, wovon er spricht, gehört er doch zu den kompetentesten Weinhändlern des Landes.

Clemens Frühstück kommt aus Graz. Er kennt zwar den RWB, aber auf einem Fleck ihre gesammelten Werke zu verkosten, nimmt er auch die 200 Kilometer Anreise in Kauf. Hervorstreichen möchte er keinen Winzer, "alle auf sehr hohem Niveau". Es habe sich ausgezahlt, sagt der Weinkenner, der für Degustationen auch einiges Geld in die Hand nimmt. Bei der Jahrgangspräsentation - es wurden Weine der Jahrgänge 2007, 2008 und auch manch ältere präsentiert - war freie Spende für den Sterntalerhof in Stegersbach.