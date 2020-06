Vom Schulabbrecher zum Magier

Kienesberger

Kienesberger

Vor 30 Jahren warder letzte Handwerker, der in der Glasfachschule inKramsach ( Tirol ) die Meisterprüfung im Spiegelbelegen gemacht hat. Damit aus Fensterglas ein spiegelndes Kunstwerk wird, benötigt er drei chemische Lösungen. In einer rund drei mal drei Meter großen Kippwanne wird das Glasmaterial mit Reinsilber, Reinzucker und Ammoniak behandelt. "Diese Arbeit ist anstrengend. Man muss konzentriert sein und Fingerspitzengefühl mitbringen", erklärt

In den vergangenen Jahren hat der 52-Jährige bereits mehrere prominente Aufträge an Land gezogen. Eine Ehre war es für ihn, die kostbaren Spiegelvitrinen im weltbekannten " Dresdner Zwinger" in Deutschland zu restaurieren. Wenn er in seiner Werkstatt steht, gehört auch das Reparieren von beschädigten und erblindeten Spiegel zu seinen Aufgaben.