Der lange Weg nach Norden: Waldviertel vor Wagnis Autobahn

Wo die künftige Autobahn verlaufen könnte, ist derzeit noch unklar. Allerdings werden von Insidern stets drei Streckenvarianten ins Spiel gebracht. Eine davon orientiert sich an der Trasse der B2 und inkludiert die Bezirksstadt Horn. Zwei andere knüpfen in Krems an die S5 bzw. die S33 an und verbinden die Wachaumetropole mit dem Waldviertler Norden (siehe Grafik) . Wobei zumindest eine Trasse einen kompletten Neubau durch die grüne Landschaft bedeuten würde.

Auf dem Rückweg nach Krems geht es zur „Schwarz Alm“ in einem idyllischen Waldstück nahe Zwettl. Hoteldirektor Markus Hann braucht für einen Waldviertler Highway keinen Asphalt. Er will eine Datenautobahn. „Wir verzeichnen etwa 4000 Seminarnächtigungen pro Jahr. Unsere Kunden setzen Videokonferenzen mit allen Teilen der Welt voraus. Mit der derzeitigen Datenleitung schaffen wir das nicht.“ Straßenautobahn braucht er keine, die Nord-Süd-Achsen in OÖ und im Weinviertel seien ausreichend. „Die Landschaft ist schnell zerstört, aber nicht wieder schnell da.“