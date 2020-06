Der Gegenwind war zu stark

Durch das Ergebnis verzichtet Untersiebenbrunn nicht nur auf Windräder, sondern auch auf 1,5 Millionen Euro für das Gemeindebudget. "Die Bevölkerung hat somit gegen ihr eigenes Geld gestimmt", merkt Plessl an. Einige Straßenprojekte müssen daher neu priorisiert, Energie-Förderungen für die Haushalte gekürzt werden.

Ganz verschont von Windrädern bleibt die Gemeinde allerdings nicht. Sieben Anlagen sind bereits in Bau und sollen spätestens im Frühjahr 2015 in Betrieb gehen. Bei drei weiteren wurde die Flächenwidmung bereits abgesegnet, in den kommenden Wochen beginnt das verpflichtende UVP-Verfahren. "Hier wurden aber schon zahlreiche Bedenken seitens des Landes geäußert", erklärt Gemeinderat Ernst Stübegger. Ein Gutsverwalter, der nur knapp 800 Meter von den geplanten Windrädern entfernt wäre, möchte jedenfalls sämtliche rechtlichen Schritte nutzen.