Den Ötscher mit anderen Augen sehen: Klimawanderung mit Öko-Experten

Mit interessanten Experten kann das Klimaforschungszentrum Ötscher am kommenden Samstag (16. August) bei der diesjährigen Ötscher-Klimawanderung dienen. Drei Experten aus den verschiedenen Fachrichtungen, bei der Klimatologie, Botanik und die Landschaft im Wandel im Mittelpunkt stehen, werden die Tour begleiten. So werden die rund fünfstündige Entdeckungsreise auf den niederösterreichischen Vaterberg Radio-Niederösterreich-Gärtner Johannes Käfer, Gerhard Wotawa, der Direktor für Klima und Umwelt bei der GeoSphere Austria, und Gerald Pfiffinger, der frühere Birdlife-Chef und nunmehrige Geschäftsführer des Umweltdachverbands den Tross mit Fachwissen versorgen. Aber auch weitere Kennern der Fauna und Flora der Ötscherregion sind dabei.

Vor dem Hintergrund, dass der Klimawandel auch vor den Schätzen der Biodiversität am Ötscher, dem inmitten des Naturparks Ötscher-Tormäuer gelegenen 1.893 Metern hohen Wahrzeichen des Mostviertels, nicht Halt macht, wird beim Wandern dabei vielen Fragen nachgegangen werden. Zentral dabei: Welche Auswirkungen die Klimaerwärmung auf die alpinen Lebensräume des Ötscher und seine Artenvielfalt hat und welche der besonderen Lebensräume für Pflanzen und Tiere des Bergmassivs es in Zukunft noch geben wird und welche nicht mehr.