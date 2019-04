Delegationsreise: Neue Netzwerke und Kinder-Laptops

Eine Partnerschaft, die vor allem den Unternehmen in NÖ dienen soll. Die Landeshauptfrau selbst war dabei gemeinsam mit Landesrat Martin Eichtinger politische Türöffnerin, weil in China die Parteisekretäre auch in der Wirtschaft entscheidend mitzureden haben. Dass sich da ein Bundesland auf eigene Faust behaupten will, hält sie für notwendig und richtig.

Mikl-Leitner: „Es geht um die niederösterreichischen Exporte. Dieser Konkurrenzkampf der Bundesländer nutzt letztendlich der Republik.“ Das unterstrich auch Kanzler Kurz vor den Wirtschaftstreibenden, „nachdem ich selbst aus diesem Bundesland komme“.

Speed-Dating für Unternehmen

Für die Firmen war es wichtig, offene Türen für neue Netzwerke vorzufinden. Deswegen waren bei der Delegationsreise auch die Wirtschaftskammer NÖ, die Industriellenvereinigung NÖ und die Wirtschaftsagentur Eco plus mit an Bord. Warum? „Man muss die Dynamik in China am eigenen Leib spüren, um einschätzen zu können, ob man ein Geschäft machen kann oder nicht“, so Helmut Miernicki, Geschäftsführer von Eco plus.

Möglich gemacht wurde das bei einer Art Speed Dating zwischen niederösterreichischen und chinesischen Unternehmen. Die Österreicher hatten jeweils eine Minute Zeit, um ihre Waren anzupreisen. Und mussten dann darauf warten, ob chinesische Unternehmer oder Investoren anspringen.